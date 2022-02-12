60 milyon TL değerinde 17 ayrı ihale kaptı: Hayat AKP'li Karakuş’a güzel

AKP’li Bekir Karakuş'un şirketi, belediyelerden ihale almayı sürdürüyor. Son 5 yılda kamudan 60 milyon TL değerinde 17 ayrı ihale kapan şirket, son olarak AKP'li Ümraniye Belediyesi’yle 16 milyon 879 bin TL’lik ihale için el sıkıştı.



Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İstanbul'daki AKP'li Ümraniye Belediyesi 7 Aralık 2021’de “Halkla İletişimin Sağlanması ve Hizmetlerin Duyurulması Hizmet Alım İşi” adı altında ihaleye çıktı. İhale açık usul yapıldı. İhaleyi 16 milyon 879 bin TL bedelle Karakuş İletişim Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı.



Milyonlarca liralık ihaleyi alan şirket, 2017’den bu yana AKP’li belediyelerden birçok ihale aldı. Şirketin sahibi ise 2020’de AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Bekir Karakuş.



Karakuş’un şirketi 2003’te kuruldu. Bugüne kadar Gaziosmanpaşa Belediyesi, Sultangazi Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi gibi yerel yönetimlerden ihaleler aldı. AKP’li Karakuş’un şirketinin kamudan sadece 2017 ile 2021 yıllarını kapsayan son 5 yıllık dönemde aldığı ihale sayısı 17. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 60 milyon 114 bin TL’yi geçiyor.



İHALELERİN VAZGEÇİLMEZİ



Bekir Karakuş’un şirketi İstanbul Belediyesi’nin AKP’de olduğu dönem boyunca milyon dolarlık matbaa ihaleleri aldı. Şirket sahibi olan Karakuş’un sosyal medya hesabından özellikle Ekrem İmamoğlu aleyhine paylaşımlar yapması dikkat çekiyor.



AKP’li iş insanı Başar Biberoğlu, Bekir Karakuş’un AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı adaylığını açıklamasına tepki göstermiş, Karakuş hakkında “İBB AK Parti'de olduğu dönemlerde onlarca milyon dolarlık matbaa ihaleleri alan kişi” diyerek çeşitli iddialarda bulunmuştu.