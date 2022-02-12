Samanyolu Haber /Gündem / Lüks otomobilli trafik canavarının öldürdüğü yaya 'haksız' bulundu /12 Şubat 2022 13:38

Lüks otomobilli trafik canavarının öldürdüğü yaya 'haksız' bulundu

Üniversite öğrencisi Furkan Öğreten, evine giden Selahattin Şentürk’ün ölümüne yol açtı. Bilirkişi raporunda Şentürk asli, Öğreten ise tali kusurlu gösterildi.

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Servis şoförü Selahattin Şentürk (71) geçen 15 Ocak sabahı, eşi ve kızı ile kahvaltı yapmak için markete uğradı. Kahvaltılık malzeme ve ekmek alan Şentürk, saat 09.50 sıralarında Söğütlüçeşme Mahallesi Huzur Caddesi’ndeydi.

Şentürk’ün geçtiği nokta, okulun olması ve yaya geçişinin sık olması nedeni ile araçların yavaş ilerlediği bir bölge. Yolun bir bölümünü tamamlayan Şentürk, yolun diğer bölümünü tamamlamaya 3-3.5 metre kala, makas ata ata hızlı ilerleyen Furkan Öğreten’in (20) kullandığı lüks otomobilin çarpması sonrası iki kez havaya savruldu.

Şentürk yere düşmeden önce aracın sağ kısmına çarparak düştü. Öğreten kaza yerinde durmayarak yoluna devam etti. Tekstil firması sahibi babasını arayan Öğreten, kazaya karıştığını söyledi.

'PANİK YAPTIM'

Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Şentürk kurtarılamadı. Olaydan sonra gözaltına alınan ve tutuklanan Öğreten yaptığı savunmada, olay günü babasının da ortak olduğu şirkete ait lüks araçla öğrencisi olduğu özel okula gittiğini söyledi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, öğreten hız sınırının altında gittiğini öne sürerek “Duramayacağım bir mesafede önüme birden bir şahıs atladı. Ben de şahsa çarpmamak için direksiyonu kırdım. Aracımın sağ ön kısmı ile şahsa çarptım. Daha sonra panik yaptım” dedi. Öğreten hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

GÜVENLİ GEÇİŞ KURALINA UYMADI

Kazadan 4 gün sonra hazırlanan bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda özetle şöyle denildi: “Yaya, güvenli geçiş kuralına uymadı. Yaya, gerekli özeni göstermeden taşıt yoluna girdi. Kurallara aykırı davranışı neticesinde kazaya karışan yaya, kazanın oluşmasında asli kusurludur.”

SÜRÜCÜNÜN HATALARI

Çarpma anına ilişkin görüntüyü Hürriyet gazetenin talebi ile inceleyen Adli Trafik Bilirkişisi Şinasi Kotan ise şu tespitlerde bulundu:

- Kazanın olduğu yerde hız limiti 50/km.

- Sürücünün, yolun yarısını geçen yayaya yol vermesi gerekirdi.

- Sürücü makas ata ata ilerlemiş.

- Görüntüye göre sürücü şerit ihlali de yapmış.

- Sollamalar soldan yapılır, ancak sürücü sollama kuralına da uymadı.

- Hatalı sollama yapan sürücü asli kusurlu.

- Yaya ise bu olayda tali kusurlu.
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