Samanyolu Haber /Gündem / 65 yaş ve üstü vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıkabildi /10 Mayıs 2020 12:23

65 yaş ve üstü vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıkabildi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün sonra dışarı çıkıyor.

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Türkiye’de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 7 haftanın ardından bugün 4 saatliğine (11.00-15.00 arası) dışarı çıkıyor. Yaşlılar, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan paylaştığı mesajda ”Beklenen gün geldi. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin” ifadelerine yer verdi.

 
Bakan Koca, Twitter hesabından, bugün 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Ardı ardında iki paylaşımda bulunan Bakan Koca, “Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!” ifadelerini kullandı.
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