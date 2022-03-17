6'lı masada 3 isim değişti: 'DEVA Partisi sıcak bakmıyor!'

DEVA KENDİ KİMLİĞİ İLE GİRMELİ





ASIL KARAR 27 MART'TA





Barış Pehlivan'ın bugünkü köşesi nden aktardığına göre; Altı muhalefet partisinin kurmayları iki gün önce Ankara’da tekrar toplandı. Masadaki üç isim yeniydi. İYİ Parti’den Bahadır Erdem’in yerine Şenol Sunat, Gelecek Partisi’nden Ayhan Sefer Üstün’ün yerine Nedim Yamalı, Demokrat Parti’den Bülent Şahinalp’in yerine Serhan Yücel oturdu. Bu değişim, “Yol haritası için artık partilerin hukukçu kurmaylarından ziyade, siyasi işlerden sorumlu yöneticilerinin görevlendirilmesi tercih edilmiş” diye yorumlandı.Pehivan'ın aktardığına göre masadaki konu, AKP ve MHP'nin yeni seçim kanunu önerisi oldu. “Bundan sonra ne yapacağız” sorusunun tartışıldığı toplantıda, DEVA Partisi'nin Millet İttifakı'na katılım konusunda henüz net olmadığı ifade edildi.Seçim kanunu önerisinde gözden kaçan detay: Sebebi İstanbul seçimleri mi?Seçim kanunu önerisinde gözden kaçan detay: Sebebi İstanbul seçimleri mi?AKP'nin seçim yasası hesabı: 'Cumhurbaşkanlığı'nı kaybetme ihtimaline karşı hazırlamışlar'AKP'nin seçim yasası hesabı: 'Cumhurbaşkanlığı'nı kaybetme ihtimaline karşı hazırlamışlar'Söz konusu kulis bilgisini DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu’na soran Pehlivan; Yeneroğlu'ndan şu cevabı aldı:“Partimizin ilgili kurullarında bu konu henüz görüşülmedi. Ancak benim şahsi görüşüm, DEVA’nın kendi kimliğiyle ve kendi logosuyla seçime katılmasıdır.”"Asıl karar 27 Mart’ta verilecek." diyen Pehlivan, "O tarihte Ali Babacan’ın davetiyle liderlerin üçüncü buluşması gerçekleşecek. Altı parti genel başkanının o gün tek gündem konusu bu yeni yasa teklifi olacak." değerlendirmesini yaptı.