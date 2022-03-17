Samanyolu Haber /Politika / 6'lı masada 3 isim değişti: 'DEVA Partisi sıcak bakmıyor!' /17 Mart 2022 10:04

6'lı masada 3 isim değişti: 'DEVA Partisi sıcak bakmıyor!'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısında Millet İttifak'nın 6 partiye çıkması ile ilgili iddiaları ve konuyla ilgili kulisleri aktardı.

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Barış Pehlivan'ın bugünkü köşesi  nden aktardığına göre; Altı muhalefet partisinin kurmayları iki gün önce Ankara’da tekrar toplandı. Masadaki üç isim yeniydi. İYİ Parti’den Bahadır Erdem’in yerine Şenol Sunat, Gelecek Partisi’nden Ayhan Sefer Üstün’ün yerine Nedim Yamalı, Demokrat Parti’den Bülent Şahinalp’in yerine Serhan Yücel oturdu. Bu değişim, “Yol haritası için artık partilerin hukukçu kurmaylarından ziyade, siyasi işlerden sorumlu yöneticilerinin görevlendirilmesi tercih edilmiş” diye yorumlandı.

Pehivan'ın aktardığına göre masadaki konu, AKP ve MHP'nin yeni seçim kanunu önerisi oldu. “Bundan sonra ne yapacağız” sorusunun tartışıldığı toplantıda, DEVA Partisi'nin Millet İttifakı'na katılım konusunda henüz net olmadığı ifade edildi.

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DEVA KENDİ KİMLİĞİ İLE GİRMELİ

Söz konusu kulis bilgisini DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu’na soran Pehlivan; Yeneroğlu'ndan şu cevabı aldı:

“Partimizin ilgili kurullarında bu konu henüz görüşülmedi. Ancak benim şahsi görüşüm, DEVA’nın kendi kimliğiyle ve kendi logosuyla seçime katılmasıdır.”

ASIL KARAR 27 MART'TA

"Asıl karar 27 Mart’ta verilecek." diyen Pehlivan, "O tarihte Ali Babacan’ın davetiyle liderlerin üçüncü buluşması gerçekleşecek. Altı parti genel başkanının o gün tek gündem konusu bu yeni yasa teklifi olacak." değerlendirmesini yaptı.

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