6'lı masada 4. randevu

'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' üzerinden bir mutabakata varan ve cumhurbaşkanlığı seçimlerime ortak aday ile girmeyi planladıkları aktarılan altı muhalif partinin genel başkanlarının bir araya geldiği yeni toplanın başladığı belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA’nın oluşturduğu “6’lı masa”nın dördüncü toplantısı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun öncülüğünde yapılıyor. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA’nın oluşturduğu “6’lı masa”nın dördüncü toplantısı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun öncülüğünde yapılıyor.

Görüşmede "Güçlendirilmiş parlamenter sistem"e geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve işbirliğinin temel ilke ve hedefleri konularında kurulan çalışma gruplarının hazırladığı raporların ele alınması bekleniyor.







6 partinin yaptığı iş birliğinin ilke ve hedeflerini belirleyen içeriğin somutlaştırılması hedefleniyor. Muhalefet partilerinin gündeminde ekonomik kriz, dış politikadaki gelişmeler ve sosyal medya yasasının da yer alması bekleniyor.