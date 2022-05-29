Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yla çatışmaya girmeleri durumunda NATO üyelerine ABD'den koruma sağlanmayacağını söyledi. eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yla çatışmaya girmeleri durumunda NATO üyelerine ABD'den koruma sağlanmayacağını söyledi.





Başkanlığı sırasında Avrupa Birliği'ndeki NATO üyesi ülkelere savunma harcamalarını arttırarak yüzde 2'lik hedefi yakalama çağrısında bulunan ve Avrupa'nın NATO bütçesinde kendi payına düşen katkıları sağlamadan ABD'nin kaynaklarını istedikleri gibi kullandığını ileri süren eski ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO gündemine ilişkin açıklamalar geldi.





Wyoming'de destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada Trump, NATO'daki müttefiklere askeri harcamaları arttırmamaları durumunda Rusya'yla girecekleri muhtemel bir çatışmada ABD'nin koruma sağlamayacağını kaydetti.





Konuşmasında bir NATO üyesi Avrupalı liderle arasında geçen diyalogu aktaran Trump, "Suçlusunuz, milyarlarca dolar borcunuz var" ifadelerini kullandığını söyledi. "Bu, ödememizin tamamını almazsak ve Rusya tarafından saldırıya uğrarsak, bu bizi korumayacağınız anlamına mı gelir?" sorusuna ise "Evet, sizi korumayacağız" yanıtını verdiğini ileri sürdü.



