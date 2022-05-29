Samanyolu Haber /Gündem / Fransa ile Türkiye arasında Ukrayna görüşmesi /29 Mayıs 2022 20:47

Fransa ile Türkiye arasında Ukrayna görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransız mevkidaşı Catherine Colonna arasında Ukrayna konulu bir telefon görüşmesi yapıldığı aktarıldı.

SHABER3.COM

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki gelişmeler konuşuldu.
 
Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bugün (29 Mayıs) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu mevkidaşını yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, Ukrayna’daki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" açıklaması yapıldı.
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