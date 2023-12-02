Samanyolu Haber /Dünya / 7,6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi /02 Aralık 2023 18:50

7,6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Filipinler'in doğusundaki Mindanao bölgesi yakınlarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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Pasifik Okyanusu’nda bulunan Filipinler’in Mindanao bölgesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 63 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.

Şiddetli sarsıntının ardından tsunami uyarısı verildi.

Bölgeden henüz can ve mal kaybı bildirilmezken Filipinlerin sismoloji ajansı, ilk tsunami dalgalarının gece yarısından önce ülkeye ulaşacağını duyurdu.

JAPONYA DA ALARMDA

Depremin ardından Japonya’nın Pasifik kıyısı için de tsunami alarm verildi.

Devlet televizyonu NHK, 1 metreye kadar yükselmesi beklenen dalgaların pazar gecesi saat 01.30’da ülkeye ulaşacağının tahmin edildiğini bildirdi.
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