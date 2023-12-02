ABD basınından Mossad iddiası: 3 ülkede operasyon, aralarında Türkiye de var

WSJ’de yer alan analizde, Mossad'ın, başbakan Benjamin Netanyahu'nun talimatıyla Lübnan, Türkiye ve Katar'da yaşayan Hamas liderlerini suikastla etkisiz hale getirme planları üzerinde çalıştığı iddia edildi.
Mossad'ın, başbakan Benjamin Netanyahu'nun talimatıyla Lübnan, Türkiye ve Katar'da yaşayan Hamas liderlerini suikastla etkisiz hale getirme planları üzerinde çalıştığı belirtildi.
NETANYAHU 'TALİMAT VERDİM' DEMİŞTİ
Netanyahu 22 Kasım'da yaptığı ulusa seslenişte, İsrail dış istihbarat servisini kastederek; "Mossad'a, nerede olurlarsa olsunlar, Hamas liderlerine karşı harekete geçme talimatı verdim" demişti.