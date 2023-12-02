ABD basınından Mossad iddiası: 3 ülkede operasyon, aralarında Türkiye de var

Mossad'ın, başbakan Benjamin Netanyahu'nun talimatıyla Lübnan, Türkiye ve Katar'da yaşayan Hamas liderlerini suikastla etkisiz hale getirme planları üzerinde çalıştığı belirtildi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürerken, ABD’de yayın yapan The Wall Street Journal’de (WSJ) çok konuşulacak bir Mossad iddiası geldi.WSJ’de yer alan analizde, Mossad'ın, başbakan Benjamin Netanyahu'nun talimatıyla Lübnan, Türkiye ve Katar'da yaşayan Hamas liderlerini suikastla etkisiz hale getirme planları üzerinde çalıştığı iddia edildi.Netanyahu 22 Kasım'da yaptığı ulusa seslenişte, İsrail dış istihbarat servisini kastederek; "Mossad'a, nerede olurlarsa olsunlar, Hamas liderlerine karşı harekete geçme talimatı verdim" demişti.