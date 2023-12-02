Samanyolu Haber /Gündem / Ayhan Bora Kaplan’ın yeğeni yakalandı /02 Aralık 2023 20:13

Ayhan Bora Kaplan’ın yeğeni yakalandı

Ankara'da tutuklu suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın yeğeni, organize suçlar ekibinin düzenlediği operasyonun ardından yakalandı.

SHABER3.COM

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, eğlence mekanları ve iş yerine yönelik silahlı eylemleri planlayan ve gerçekleştiren kişinin, tutuklu suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yeğeni R.P. isimli kişi olduğu tespit edildi.

Şüpheli R.P. ile örgüt üyesi ve yöneticilerinin Etimesgut'ta bir evde saklandığını saptayan ekipler, bu adrese operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda, örgüt yöneticisi R.P. ile birlikte örgüt üyeleri Y.K, M.V, E.Ş, S.D. ve M.T. isimli zanlılar gözaltına alındı.



SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda 23 sentetik ecza maddesi, 31 gram esrar, 1 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 65 fişek, 2 askeri renkte balistik yelek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 300 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten yaralama ve nitelikli yağma gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen Y.K, R.P. ve M.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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