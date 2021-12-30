Samanyolu Haber /Gündem / 7 Avrupa ülkesi omicron sebebiyle Türkiye’ye kapılarını kapattı /30 Aralık 2021 17:41

7 Avrupa ülkesi omicron sebebiyle Türkiye’ye kapılarını kapattı

Koronavirüs salgınında omicron varyantının etkili olması sebebiyle dünya genelinde birçok ülke yeni tedbirler almaya başladı. Seyahat listesini güncelleyen 7 Avrupa ülkesi Türk yolcu kabul edilmeyeceği açıklandı.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Omicron varyantı nedeniyle ülkelere giriş tablosunu güncelledi. Yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi. Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg’a Türk yolcu kabul edilmeyeceği açıklandı. Türkiye’den İsveç’e seyahat etmek isteyen yolcuların aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecek.

IRAK’A GİDEN YOLCULAR KARANTİNAYA ALINACAK

Güncelleme kapsamında bazı ülkelere giriş şartlarında da değişiklik oldu. Bu bağlamda Türkiye’den Irak’a seyahat eden yolcular, 14 günlük karantina kurallarına uyacak. Bağdat, Necef, Basra’ya seyahat edecekler kişilere en geç 72 saat, Süleymaniye’ye seyahat edecekler kişilere ise en geç 48 saat önce alınmış PCR testi sonucu ibraz etme zorunluluğu getirildi.

İRAN GİRİŞİNDE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye’den İran’a geliş yapacak yolculardan ise azami 72 saat süreli PCR testi talep edilirken, test yaptırmayan yabancıların ise ülkeye alınmayacağı kaydedildi. Yolcuların karantinaya tabi olabilecekleri ifade edilirken, yolcuların en geç 14 gün öncesinden tüm aşıların olduklarını dair belgeyi ibraz etmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca Türkiye’den gelen yolcuların varış noktasında hızlı antijen testine tabi olabilecekleri açıklandı.
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