Samanyolu Haber /Gündem / 7 aylık hamile kadının tutukluluğuna devam kararı verildi /22 Temmuz 2020 14:14

7 aylık hamile kadının tutukluluğuna devam kararı verildi

Bir buçuk aydır hapiste olan Sehat Sarı’nın tutukluluğuna devam kararı verildi. İkinci duruşma için iki ay sonraya gün verilen Sarı, 9 aylık olana kadar hapiste kalmak zorunda bırakıldı.

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Bold Medya'nın haberine göre 4 Haziran’dan bu yana Aksaray Cezaevinde tutuklu olan 7 aylık hamile Sehat Sarı’nın bugün Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutukluluğunun devamına karar verildi. Karara, Sarı’nın kız kardeşi A. A. sosyal medya hesabından tepki gösterdi:

“HERKES DUYSUN BU ZULMÜ”
“7 aylık hamile ablamın tutukluluğuna devam kararı verdi. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi 2 ay sonraya mahkeme tarihi veriyor. 2 ay sonra zaten doğum yapacak. Allah belanızı versin. Başka bir şey demiyorum. Herkes duysun bu zulmü. 7 aylık hamile bir kadını hala içeride tutuyorsunuz. Ve 2 ay sonraya duruşma tarihi veriyorsunuz. Lütfen artık sesimizi duyun.”

EŞİYLE BİRLİKTE TUTUKLANMIŞTI
Eşi Samet Sarı ile birlikte tutuklanan Sehat Sarı kimya, eşi Samet Sarı ise beden eğitim öğretmeni. İddianameleri yazılmadığı için henüz ne ile suçlandıklarını bilmeyen Sarı çiftinin Mustafa Vedat adında bir çocukları daha bulunuyor.

5275 sayılı Ceza İnfaz Kanuna göre hamile kadınların gözaltına alınamaz, tutuklanamaz. Cezaları onaylanmış olsa bile infazı doğumdan itibaren 18 ay ertelenmesi gerekiyor.
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