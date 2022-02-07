70. platin yılında Kraliçe Elizabeth'ten Camilla'ya onay









İlk kez bir yıldönümünü yanında 73 yıllık eşi Prens Philip olmadan kutlayan Kraliçe, "Bencillikten uzak desteği" için eşine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Babası Kral 6. George'un 1952'deki ölümünün ardından tahta geçen Kraliçe, o sırada 25 yaşındaydı. En uzun süre evli kalan İngiliz Monarşi üyesi olmanın yanısıra Kraliçe, İngiliz Monarşisi'nde "en uzun görevde kalan soylu" unvanına da sahip. İki yıl daha görevini yaparsa Fransızların "Güneş Kralı" 14. Louis'nin 72 yıllık rekorunu da kırabilir.





Prenses Elizabeth, aslında tahtın ilk varisi değildi. Ancak boşanmış bir kadın olan Wallis Simpson'la evlenme isteği reddedilen amcası 8. Edward tahttan çekilince, Elizabeth'in babası 6. George kral oldu ve 6 Şubat 1952'de babasını kaybeden genç Elizabeth de kendini kısa bir sonra tahtta buldu. Prenses Elizabeth, 2. Elizabeth adını aldı ve 2 Haziran 1953'te ise resmî törenle taç giydi. Kraliçe Elizabeth, hükümdarlığı boyunca kendisine bağlı pek çok ülkenin bağımsızlığını ilan etmesi, mirasının küçülmesi, Soğuk Savaş dönemi, son olarak da ülkesinin Avrupa Birliği'nden çıkışı gibi pek çok tarihî olaya tanıklık etti. Kraliçe, şimdiye kadar Winston Churchill'den Boris Johnson'a dek tam 14 İngiltere başbakanı gördü.





2. Elizabeth, yıldönümünü Sandringham'daki mülkünde geçirdi. Sadece bir resepsiyon veren Kraliçe için asıl kutlamalar, Haziran ayında yapılacak. Kraliçe ayrıca yayımladığı mesajda veliahtı Prens Charles kral olduğunda, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın da "kraliçe" unvanı almasını içten bir şekilde dilediğini belirtti. Tahta çıktığında halkın kendisine verdiği desteği oğlu Prens Charles ve eşi Camilla'ya da vereceğini bildiğini söyleyen Kraliçe, bu destek için teşekkür etti. Camilla Parker Bowles'un unvanı, Prens Charles'la ilişkisinin Prens'in Prenses Diana'yla evli olduğu dönemde başlamasının yanında daha önceki evliliğinden iki çocuğu olması nedeniyle de uzun süredir tartışma konusuydu. Beklentiler, Charles'ın tahta geçmesi durumunda Camilla'nın "Prenses" unvanı alması üzerineydi. Kraliyet yetkilileri de daha önce bu durumda Camilla'nın "Kraliçe" değil, "Prensin eşi" olarak anılacağını açıklamışlardı. Ancak Parlamento'da yapılan bir oturumda hükümet, Parker Bowles'un otomatik olarak "Kraliçe" unvanı alacağını belirtmişti. Bu durumun değişmesi için İngiliz Kraliyet Ailesi'nin liderini, devlet başkanı kabul eden 16 ülkede yasaların değişmesi gerekiyor.