Samanyolu Haber /Spor / 72 gün sonra forma giydi, taraftar tepki gösterdi /20 Şubat 2024 01:10

72 gün sonra forma giydi, taraftar tepki gösterdi

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, 72 gün sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.

SHABER3.COM

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ın sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 80. dakikasında Cenk Tosun'un yerine oyuna giren Vincent Aboubakar, tam 72 gün sonra sahaya çıktı.

Son olarak 9 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile oynanan derbide görev yapan 32 yaşındaki santrfor, kadro dışı bırakılması, Afrika Uluslar Kupası'nda olması ve sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların tüm kulvarlarda yaptığı son 13 maçta forma giyememişti.

Beşiktaş taraftarı, karşılaşmanın son bölümünde oyuna giren Aboubakar ile Rachid Ghezzal'a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, iki oyuncuyu da oyuna dahil olduktan sonra yuhalayarak protesto etti.

CENK TOSUN LİGDE 5. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Öte yandan Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Süper Lig'de gol sayısını 5'e yükseltti.

Müsabakanın ikinci golünü kaydeden 32 yaşındaki santrfor, bu sezon lig maçlarında 5. kez gol sevinci yaşadı. Cenk Tosun; Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor, Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor ağlarını da birer kez havalandırmıştı.

Deneyimli oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi ile Türkiye Kupası'nda da 2'şer kez skor tabelasını değiştirdi.

LİGDE ÜÇ MAÇTIR KALESİNİ GOLE KAPATIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlı takım, bu maçlarda Trabzonspor ile Konyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Mondihome Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, sahasında çıktığı son 4 müsabakada ise mağlup olmadı.
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