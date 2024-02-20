15 Temmuz sonrası milyonların yaşadığı zulmü anlatıyor: Exodus Berlin Film Festivali’nde

Bold Medya'da yer alan habere göre Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki tartışmalı darbe girişiminin ardından yaşanan sosyal soykırım film oldu.



Terörist olmakla suçlanan bir üniversite öğretim görevlisi, bir polis memuru, bir Ezidi ve bir Kürt sanatçının ülkelerini terk etmesini anlatan Exodus adlı film Berlin Film Festivali’nde gösterildi.



Yerli ve yabancı misafirlerin beğenisine sunulan filmde, gözaltına alınma tehlikesiyle karşı karşıya kalan, evlerini ve sevdiklerini geride bırakıp ülke dışına çıkmak zorunda kalan 4 kadının hikayesi anlatılıyor.



Exodus‘ta, bir grup göçmene katılmaktan başka çareleri kalmayan kahramanların yanı sıra, farklı ülkelerden gelen, farklı zulüm biçimleriyle karşı karşıya kalan, güvenlik ve özgürlük bulabilecekleri bir yer bulma umuduna sahip bir grup insanın da hikayesine yer veriliyor.



Berlin Film Festivali’ndeki gösterimin ardından, filmin web sayfasına yoğun ziyaretçi ilgisi de dikkat çekti.