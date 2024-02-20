Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz sonrası milyonların yaşadığı zulmü anlatıyor: Exodus Berlin Film Festivali’nde /20 Şubat 2024 01:15

15 Temmuz sonrası milyonların yaşadığı zulmü anlatıyor: Exodus Berlin Film Festivali’nde

15 Temmuz sonrası Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan 4 kadın kahramanın üzerinden zulme maruz kalarak güvenli ülkelere göç etmek isteyen insanların hikayesini anlatan Exodus, Berlin Film Festivali'nde büyük ilgi gördü.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki tartışmalı darbe girişiminin ardından yaşanan sosyal soykırım film oldu.

Terörist olmakla suçlanan bir üniversite öğretim görevlisi, bir polis memuru, bir Ezidi ve bir Kürt sanatçının ülkelerini terk etmesini anlatan Exodus adlı film Berlin Film Festivali’nde gösterildi.

Yerli ve yabancı misafirlerin beğenisine sunulan filmde, gözaltına alınma tehlikesiyle karşı karşıya kalan, evlerini ve sevdiklerini geride bırakıp ülke dışına çıkmak zorunda kalan 4 kadının hikayesi anlatılıyor.

Exodus‘ta, bir grup göçmene katılmaktan başka çareleri kalmayan kahramanların yanı sıra, farklı ülkelerden gelen, farklı zulüm biçimleriyle karşı karşıya kalan, güvenlik ve özgürlük bulabilecekleri bir yer bulma umuduna sahip bir grup insanın da hikayesine yer veriliyor.

Berlin Film Festivali’ndeki gösterimin ardından, filmin web sayfasına yoğun ziyaretçi ilgisi de dikkat çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 15 Temmuz sonrası milyonların yaşadığı zulmü anlatıyor:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:05:50