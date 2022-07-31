Samanyolu Haber /Politika / "78 bin 206 reddedilen başvurumuz var” /31 Temmuz 2022 09:45

"78 bin 206 reddedilen başvurumuz var”

Seçim takvimi daraldıkça hareketlenen siyasi arenada partilerin üye sayıları da önemli bir veri olarak yer bulmaya devam ediyor. Bu konuda Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'ya özel bir açıklamada bulunan İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap da partilerinin 78 bin 206 reddedilen üye başvurusunun bulunduğunu açıkladı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan ve Gamze Kolcu imzası taşıyan habere göre İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap, partisinin üye sayılarına ilişkin son durumu açıkladı. Özdolap, 27 Temmuz itibarıyla üye sayılarının 590 bin 398’e yükseldiğini belirterek “Yargıtay’da onay bekleyen 269 üye talebi bulunuyor. 78 bin 206 reddedilen başvurumuz var” dedi.

Özdolap, başvuruların yüzde 90’ının “başka bir siyasi partiye üyelik” nedeniyle reddedildiğini, siyasi parti üyeliğinden ayrılmak isteyenlerle ilgili sorunlar yaşandığına dikkat çekerek “Üyelik iptali için resmi başvuruda bulunuyorlar ancak ‘E-devletten yapacaksın’ deniliyor. E-devleti olmayan, olsa da kullanamayan insanlar olduğu gibi e-devletten üyelik sonlandırmak istediğinde de sorunlar yaşadığını belirten vatandaşlarımız var” diye konuştu.
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