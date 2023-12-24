78 günde 55 bin konut tamamen yıkıldı: Gazze'de korkunç tablo

İsrail 78 günde Gazze Şeridi'nde 55 bin konutu tamamen yıktı.







Gazze'deki hükûmete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2,5 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarında can ve mal kaybına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.





Açıklamada görgü tanıklarına dayandırılan, İsrail ordusunun Gazze ve Kuzey vilayetlerde 137'den fazla Filistinliyi infaz ettiğini gösteren bilgilere yer verildi.





Tanıklıklara göre, Gazze kentinin doğusunda toplama kampı kuran İsrail askerleri, onlarca Filistinliyi burada kazdıkları büyük çukurlara atarak üzerlerine ateş açtı. İsrail güçleri daha sonra iş makineleriyle Filistinlilerin üzerinden geçerek onları toplu şekilde gömdü.





Açıklamaya göre, İsrail askerleri Gazze kentinin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ne gitmekte olan ve beyaz bayraklar taşıyan hamile kadınlara yakın mesafeden ateş açtı, ölen kadınların üzerine iş makineleriyle toprak yığdı.





SİVİLLERE VE HASTANELERE YÖNELİK SALDIRILAR

Açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 78 gündür sürdürdüğü saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 20 bin 258 kişi öldürüldü, 53 bin 688 kişi de yaralandı. Ölenlerin arasında 310 sağlık çalışanı, 35 sivil savunma personeli ve 100 gazeteci bulunuyor.





Saldırılarda yıkılan binaların enkazında ya da yol kenarlarında olup akıbetlerinin ne olduğu bilinmeyen yaklaşık 7 bin kişi kayıp, bunların yüzde 70'ini ise kadın ve çocuklar oluşturdu.





İsrail güçleri şu ana kadar en az 101'i doktor ve sağlık personeli, 8'i gazeteci olmak üzere 2 bin 600 kişiyi alıkoydu. Bunlar arasında Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut ve El-Avde Hastanesi Müdürü Ahmed el-Muhenna yer aldı. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hizmet dışı bıraktığı gibi güneydeki hastaneleri de hedef almaya başladı. Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi iki defa bombalandı.





MADDİ HASAR VE YIKIM

İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 55 bin konut tamamen, 258 bin konut kısmen yıkıldı.





Bombardımanlarda, 200 cami kısmen zarar gördü, 115'i tamamen yıkıldı, 126 hükûmet binası önemli ölçüde zarar gördü, 23 hastane ve 53 sağlık merkezi tümüyle hizmet dışı kaldı, 92 okul ve üniversite tamamen, 285 eğitim kurumu ise kısmen yıkıldı.





Barınma merkezlerinde halen çok zor şartlarda yaşayan 1.8 milyon Filistinliden 355 bini bulaşıcı hastalıklara yakalandı.





YARDIM ÇAĞRISI

Gazze Şeridi'ne ulaşan yardımların halkın ihtiyaçlarının yüzde 2'sini bile karşılamadığı belirtilen açıklamada, Refah dahil tüm sınır kapılarının 24 saat açık tutulması, Gazze'ye her gün 1000 yardım tırının, 1 milyon litre yakıtın girmesi istendi.





Açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ve tüm dünya ülkelerine evlerini kaybeden insanların yaşadığı bu soruna çözüm bulunması için çalışma çağrısı yapıldı.





Açıklamada ayrıca Arap ve İslam ülkelerinden binlerce yaralı ve hastayı kurtarmak için Gazze'ye sahra hastanesi göndermeleri ve Gazze'de tedavi imkanı olmayan ağır hasta ve yaralıları ülkelerinde tedavi etmeleri istendi.