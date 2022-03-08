Samanyolu Haber /Gündem / 8 Mart sebebiyle 'Dünyada Haksızlığa Uğrayan’ başlıklı bir çalıştay düzenlendi /08 Mart 2022 13:04

8 Mart sebebiyle 'Dünyada Haksızlığa Uğrayan’ başlıklı bir çalıştay düzenlendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yapılan etkinlikler kapsamında Berlin'de çalıştay düzenlendi.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanarak her yıl 8 Mart'ta kutlanıyor 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yapılan etkinlikler kapsamında Almanya Merkezli Stiftung Dialog und Bildung (SDUB - Diyalog ve Eğitim Vakfı) ile Human Rights Defenders (HRD – İnsan Hakları Savunucuları) Derneğince ‘Cinsiyet-Kadın, Cins- İnsan, Tüm Dünyada Haksızlığa Uğrayan’ başlıklı bir çalıştay Berlin’de düzenlendi. 

14 genç kadın katılımcının katıldığı çalıştay öncesinde, HRD Genel Sekreteri Oğuzhan Albayrak yaptığı sunumda, hayatın tüm evrelerini (doğmadan önce, eğitim, çalışma hayatı, yaşlılık ve kadın cinayetleri) kapsayacak şekilde dünyadaki kadınların yaşadıkları mağduriyetlere dikkat çekti. 

Bu sunumdan sonra SDUB Bilimsel Araştırmalar Asistanı Hilal Akdeniz’in koordinasyonunda katılımcılar konuları tartışmak için iki gruba ayrıldı 

Eşzamanlı gerçekleştirilen iki ayrı çalıştayda katılımcılar  kendi konularını tartıştı 

Gruplardaki gençler sunum esnasında dinlediklerini değerlendirerek, bu mağduriyet, haksızlık ve hukuksuzlukların nedenlerini ve çözüm önerilerini dile getirdi 

Toplumsal bazı alanlarda ayrımcılık yaşadıklarını ifade eden katılımcı genç kadınlar, bu eşitsizliğe karşı aktif çalışacaklarını, Çalıştayı organize eden kurumlara bu konularda destek olacaklarını kaydettiler.
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