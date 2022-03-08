Samanyolu Haber /Gündem / Zelenskiy'den flaş Kırım ve Donbas açıklaması /08 Mart 2022 12:33

Zelenskiy'den flaş Kırım ve Donbas açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım ve Donbas'ın tanınmasına ilişkin flaş bir açıklama yaptı.

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Rusya'nın devam eden askeri harekatı ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kırım ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınması olasılığına olumlu yanıt verdi.

Amerikan ABC televizyonuna demeç veren Zelenski, "Bunu tartışabilir ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz" ifadelerini kullanırken sözlerine, "Geçici olarak işgal edilmiş bölgelere ve Rusya dışında kimse tarafından tanınmayan bu sözde cumhuriyetlere ilişkin konuları tartışabileceğimizi, bu bölgelerin geleceği konusunda uzlaşma bulabileceğimizi düşünüyorum. Benim için en önemlisi, Ukrayna'nın parçası olmak isteyen insanların bu bölgelerde nasıl yaşayacağıdır. Ukrayna'daki onları kim kabul etmeyecek isteyecek? Bu nedenle konu, sadece tanımaktan çok daha karmaşık" şeklinde devam etti.

Zelenski sözlerine "Benim gözümde sivil öldüren herkes savaş suçlusudur. Ukrayna savaşmaya devam edecek. Biz, Donbass bölgesindeki insanlarla diyaloga hazırız. Oradaki insanların, Ukrayna'nın bir parçası olarak nasıl yaşamak istediklerini konuşabiliriz. Ama Rusya'nın ültimatomlarına boyun eğmeyeceğiz. İşgale izin vermeyeceğiz" şeklinde devam etti.

Zelenski, Kırım ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınması olasılığına olumlu yaklaşırken, daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, harekatın ne zaman sonlanabileceği yönündeki soruyu, "Ukrayna’nın bir blokta yer almayacağına ilişkin anayasal düzenlemeler yapmalılar. Kırım’ı Rusya toprağı olarak tanımaları ve Donetsk ile Lugansk’ı bağımsız devletler olarak tanımaları gerektiği konusunda da konuştuk. Hepsi bu kadar. Bu şartlar yerine getirilirse operasyona anında son verilecek" şeklinde yanıtlamıştı.

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