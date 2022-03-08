Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, İran ve Kuzey Kore'yi geçti /08 Mart 2022 12:27

Rusya, İran ve Kuzey Kore'yi geçti

Ukrayna'ya yönelik saldırıların ardından uluslararası toplumun sert tepkisiyle karşılaşan Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geride bırakarak dünyada en fazla yaptırım uygulanan ülke konumuna yükseldi.

SHABER3.COM

Ukrayna saldırılarıyla dünyanın büyük bir bölümünü siyasi olarak karşısına alan Rusya'ya bu girişimi pahalıya patladı.

Ülkelere uygulanan küresel ölçekteki yaptırımları izleyen Castellum.ai adlı internet sitesinin verilerine göre Rusya, saldırıların başlamasının ardından dünyanın en fazla yaptırıma maruz kalan ülkesi haline geldi.

Rusya, 22 Şubat öncesinde 2 bin 754 yaptırımla listede kendine yer bulurken, saldırıların ardından gelen ek 2 bin 778 yaptırımla zirveye oturdu. Toplam 5 bin 532 yaptırımla birinci sıraya yerleşen Rusya’yı 3 bin 616 yaptırımla İran izlerken, Suriye 2 bin 608, Kuzey Kore ise 2 bin 77 yaptırımla listede yer aldı.

Dünyada en çok yaptırım uygulanan diğer ülkeler arasında 651 yaptırımla Venezuela, 510 yaptırımla Myanmar ve 208 yaptırımla Küba da bulunuyor.

EN FAZLA YAPTIRIM İSVİÇRE’DEN 

Öte yandan listeye göre Rusya’ya en sert tepkiyi veren ülke 568 yaptırımla İsviçre oldu. Onu 518 yaptırımla Avrupa Birliği, 512 yaptırımla Fransa, 454 yaptırımla Kanada ve 413 yaptırımla Avustralya izledi. ABD’nin ise Rusya’ya bugüne kadar 243 yaptırım uyguladığı bildirildi. Ayrıca yaptırımların toplamda 2 bin 427 kişi, 343 kuruluş, 6 gemi ve 2 uçağı hedef aldığı belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’daki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanıması ve Ukrayna’ya yönelik askeri operasyon başlatmasının ardından Batı dünyasından Moskova’ya sert tepki gelmişti. ABD, NATO ve Avrupa Birliği, Rusya’ya yönelik peş peşe yaptırımları uygulamaya koymuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya, İran ve Kuzey Kore'yi geçti Sonraki Haber >>

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

'Mariupol’da durum felaket'

'Mariupol’da durum felaket'

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

[Harun Tokak] Gülpembe

[Harun Tokak] Gülpembe

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı

Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor?

Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:41:14