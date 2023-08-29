8 paylaşımı sebebiyle gözaltına alınmıştı; Gazeteci Özbek için karar verildi

Paylaştığı 8 sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınan Özbek, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Özbek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:







“Nerede kalmıştık?





İşin özü şu arkadaşlar;





Dün ofiste çalışırken, evime polis geldi. Arama ve gözaltı kararı varmış. Dijitallere el konuldu.





7 tane yirmiucderece bir de benim hesabımdan olmak üzere 8 tweet için gözaltına alındım.





8 haber de teyitli, doğrulanmış haber olmasına rağmen sanırım yine birilerinin kuyruğuna basmışız.





1 günlük gözaltı sonrası, önce savcıya sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildim. Hakimlikten tutuksuz yargılanmak üzere salıverildim.





Zaten aynı savcıda 3 dosyam daha vardı yeni birisi daha eklenmiş oldu.





Biz en iyi bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz.





Dijitallere el konulduğu için şimdilik geri dönüş yapamıyorum. Destek de bulunan, yanımda olan herkese teşekkürler.





Yine gündem değiştirecek haber ve yorumlarla yanınızda olacağım…





Teşekkür ederim dostlarım…”