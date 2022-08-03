Samanyolu Haber /Gündem / 80 yaşında cezaevine konan Makbule Özer hastaneye kaldırıldı /03 Ağustos 2022 10:33

80 yaşında cezaevine konan Makbule Özer hastaneye kaldırıldı

Yaklaşık üç aydır Van T Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan ve sağlık durumu ağırlaşan 80 yaşındaki Makbule Özer, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. “Dört duvar arasındayım, perişan haldeyim. Her an burada ölebilirim.” diyen Özer'e “cezaevinde kalabilir” raporu verilmişti.

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9 Mayıs 2022’den bu yana Van T Tipi Cezaevinde tutuklu olan yüzde 53 engelli Makbule Özer, hastaneye kaldırıldı. Gazeteci Adnan Bilen’in Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa göre yaklaşık 80 yaşında olan Özer’in acil serviste yattığı görülüyor.

Özer için “Cezanın konutta infazı” için yapılan başvurunun Van İnfaz Hakimliği ve Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından avukat Dilan Kunt Ayan, “Tedbir” talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Van’ın Edremit ilçesinde, 24 Temmuz 2018 tarihinde 4’ü çocuk 17 kişinin bulunduğu eve yapılan baskında 78 yaşındaki Makbule Özer, 79 yaşındaki Hadi Özer’in de bulunduğu aynı aileden 5 kişi gözaltına alındı. “Örgüte yardım ve yataklık ” iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Özer çifti, cezaları Yargıtay tarafından onaylandığı için 9 Mayıs 2022’te hapse gönderildi.
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