81 ilde 952 kişiye uyuşturucudan gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde düzenlenen 'Yüzüncü Yıl' operasyonunun ayrıntılarını aktardı.







Buna göre operasyonda toplam 952 şüpheli gözaltına alındı.







Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde:





“Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından ‘Yüzüncü Yıl Operasyonu’ gerçekleşti. 1025 hedefe yönelik düzenlenen operasyonlarda; 1878 ekip, 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı. 952 şüpheli yakalandı. Ayrıca çok sayıda muhtelif uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi."