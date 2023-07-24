Samanyolu Haber /Gündem / 89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi’ne ilişkin davada 7 kişi tahliye edildi /24 Temmuz 2023 22:25

89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi’ne ilişkin davada 7 kişi tahliye edildi

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği, altında iş merkezinin bulunduğu siteye ilişkin soruşturmada tutuklanan zanlılardan 7'sinin tahliyesine karar verildi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, “Deprem Soruşturma Bürosu”nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.

AVUKATLAR TALEPTE BULUNDU

Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi’nde yıkılan, altında Galeria İş Merkezi’nin bulunduğu siteyle ilişkin tutuklu zanlılardan 7’si hakkında, avukatları tarafından nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğine tahliye talebinde bulunuldu.

7 KİŞİ TAHLİYE OLDU

Talebi değerlendiren hakimlik, tutuklulukta geçirilen süre ve delillerin toplanmasını gerekçe göstererek, Bahattin Y, Ender T, Mehmet T, Muhammed Aziz Ö, Nihat Y, Rojhat Ş. ve Selahattin Ö’nün tahliyesine karar verdi.

Soruşturma kapsamında 4 müteahhidin tutukluluğu devam ediyor.
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