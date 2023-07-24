89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi’ne ilişkin davada 7 kişi tahliye edildi

Sözcü'de yer alan habere göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, “Deprem Soruşturma Bürosu”nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.



AVUKATLAR TALEPTE BULUNDU



Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi’nde yıkılan, altında Galeria İş Merkezi’nin bulunduğu siteyle ilişkin tutuklu zanlılardan 7’si hakkında, avukatları tarafından nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğine tahliye talebinde bulunuldu.



7 KİŞİ TAHLİYE OLDU



Talebi değerlendiren hakimlik, tutuklulukta geçirilen süre ve delillerin toplanmasını gerekçe göstererek, Bahattin Y, Ender T, Mehmet T, Muhammed Aziz Ö, Nihat Y, Rojhat Ş. ve Selahattin Ö’nün tahliyesine karar verdi.



Soruşturma kapsamında 4 müteahhidin tutukluluğu devam ediyor.