Yeni vergi ve zamlar yetmedi: Erdoğan milletin altınlarını istedi

Bugün gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan’ın gündemi NATO, Kıbrıs meselesi, AB üyeliği ve ekonomi ağırlıklıydı.





Seçim başarısını yerel seçimle tahkim etmek istiyoruz. Anlayış ve vizyon birliğinin kıymetini her geçen gün daha net bir şekilde görebiliyoruz. Önümüzdeki seçimler bir fırsattır. Bu tarihi fırsatın heba olmasına izin vermeyeceğiz.





Meclis’in açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Nihai kararı verecek merci TBMM’dir. Bizim hiçbir ülke ile çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Diyalog ve diplomasiye alan açıldığı taktirde yanlış anlaşılmaların giderileceğine inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Nice engeli aştık. Aynı başarıyı bugünde yakalamamızın önünde hiçbir mani bulunmuyor. Hem ülkemizin hem de AB’nin çıkarına olacak bu hamlelerin müspet neticelerini inşallah yakında göreceğiz.





Diyalogla yanlış anlaşmaların giderileceğine inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Komşularımızda ve diğer ülkelerde aşılmaz denilen pek çok engeli aştık. Özellikle Avrupalı dostlarımızla yaptığımız görüşmelerden ümitvariyiz. Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinin tamamlanması ve Gümrük Birliği ile vatandaşlarımıza vize serbestisi gibi temel başlıklarda ilerleme sağlamak istiyoruz. Hem ülkemizin hem de Avrupa’nın çıkarına olacak bu hamlenin meyvelerini inşallah yakında göreceğiz.





Toplam değeri 50,7 milyar dolara ulaşan anlaşma imzalandı. Körfez turumuzda çok önemli bir adım oldu. Suudi Arabistan, Katar ve BAE’ye gerçekleştirdiğimiz ziyaretler son derece verimli geçti. Suudi Arabistan’la imzaladığımız 5 anlaşmayla iş birliğimizi ileriye taşıdık. Katar’la mükemmel seviyede ilerleyen süreçlerimizi daha da iyileştirme kararı aldık. BAE ülkemizin ekonomik ortaklarındandır. Ziyaretimiz esnasında farklı alanlarda toplam değeri 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalanmıştır. Yine ziyaretimiz vesilesiyle ülkemizin gurur kaynağı olan Türkiye’nin otomobili TOGG’u muhataplarımıza hediye ettik. Tüm liderler memnuniyetlerini dile getirdiler. TOGG’u yakın zamanda diğer ülkelerin yollarında da görmeye başlayacağız.





BOLD MEDYA'da yer alan habere göre seçimin ardından ekonomideki kötü gidişe dur demek için Mehmet Şimşek’i ekonominin başına getiren AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çıkardığı kararnamelerle yeni vergi ve zamların önünü açtı.Halkın şikayet ettiği zamlar konusunda tarih veren Erdoğan, “Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz” dedi.Erdoğan milletten yastık altı altın ve dövizlerini ekonomiye kazandırmasını istedi. Erdoğan, “İnsanımızın tasarruf anlayışında döviz ve altın ağırlıklıdır. Önemli bir kısmı yastık altında duran varlıkların, istihdama ve üretime katkısı yoktur. Milletime sesleniyorum, verim ve tasarruf ekonomisinden yana olalım” dedi.Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:“14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart 2024 seçimleriyle tahkim etmek istiyoruz. Hükümet ile yerel yönetimler arasındaki uyumun kıymetini her geçen gün daha net bir şekilde görebiliyoruz. Milletimizin de desteğiyle inşallah bu tarihi fırsatın heba olmasına izin vermeyeceğiz.Kıbrıs Adası’nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Karşımızdakilerin dayatmalarına ısrar etmeleri yerine sahadaki durumu kabullenmesi gerektiği açıktır. KKTC’ye yönelik desteğimizin baki olduğunu, katkılarımızın artarak devam edeceğini vurgulamak istiyorum.İklim değişikliğinin olumsuz yansımalarını ülkemiz de tecrübe etmektedir. Sel ve taşkınların ardından, orman yangınları bunun son örnekleridir. Büyük bir yangınla boğuşan Yunanistan’a iki amfibi uçak ve bir yangın söndürme helikopteri gönderdik. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Hasat mevsiminde bugün itibarıyla hububatın yüzde 65’i hasat edildi. TMO, 580 noktada alım faaliyetini sürdürüyor. Alımlar devam edecek.”