Samanyolu Haber /Dünya / İran’dan Türkiye’ye: Hazırız /24 Temmuz 2023 21:38

İran’dan Türkiye’ye: Hazırız

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin nükleer enerji alanındaki tecrübe ve kazanımlarını Türkiye ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

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Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, başkent Tahran'da gerçekleşen görüşmede, İran ile Türkiye arasında nükleer enerji alanında işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

İslami, İran’ın barışçıl nükleer faaliyetlerini uluslararası standartlar çerçevesinde sürdürdüğünü dile getirerek nükleer enerji alanındaki tecrübe ve kazanımları, Türkiye ile paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

“İLİŞKİYİ BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR”

İki ülkenin tarihi bağlara sahip olduğuna değinen İslami, “düşmanların İran ile Türkiye arasındaki ilişkileri bozmaya çalıştıklarını” söyledi.

İranlı yetkili, iki ülkenin işbirliği yoluyla ilişkilerin seviyesini yükseltme konusundaki iradesine dikkati çekerek, “İşbirliğini farklı alanlarda sürdürülebilir hale getirmek iki ülke ilişkilerini daha da sağlam ve kararlı yapacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı dostluk ve samimiyete dayandığını kaydeden İslami, İran radyofarmasötiklerinin Türkiye'ye ihraç edilmesi konusunda işbirliğinin yenilenmesini öngördüklerini kaydetti.

“BÖLGE İÇİN ZARAR VERİCİ”

Tahran Büyükelçisi Kırlangıç da iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda artırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, barışçıl nükleer enerji çalışmalarına ilişkin tutumunun net olduğunu aktaran Kırlangıç, Türkiye’nin İran dahil çeşitli ülkelerin barışçıl nükleer enerji kullanma hakkını desteklediğini belirtti.

Kırlangıç, nükleer çalışmaları nedeniyle İran'a uygulanan yaptırımlara ilişkin ise tek taraflı yaptırımların uluslararası toplum ve bölge için zarar verici olduğunu sözlerine ekledi.
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