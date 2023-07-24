'Ukrayna işgal edilen alanın yüzde 50'sini geri aldı'

Euronews'te yer alan habere göre Ukrayna ordusu Şubat 2022'den bu yana Rusya'nın işgal ettiği toprakların yüzde 50'sini geri aldı.



Geri alınan bölgeye ilişkin bu oranı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken pazar günü CNN'e verdiği demeçte kaydetti ve Kiev'in son derece zor mücadeleler gerektirse de geri kalan yerleri de almaya devam edeceğine inandığını belirtti.



Sonuçları görmek birkaç ay sürecek



Blinken şunları söyledi:



"Henüz karşı atağın ilk günleri, haftalarındayız. Oldukça zor bir iş bu. Hemen birkaç hafta içerisinde sonuç almayı beklemek gerçekçi değil. Daha ziyade birkaç ay sürecek."



Geçtiğimiz ay Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenskiy de Rus birliklerinin geri püskürtme hızının "arzu edilenden daha yavaş olduğunu" söylemişti.



Ukrayna son olarak güneyde bazı köyleri geri aldı ve doğuda harap olmuş Bahmut şehrinden Rusları çıkardı. Ancak o zamandan bu yana Rus hatlarında büyük bir gerileme yaşanmış değil.



Blinken'a Ukrayna'ya F-16 savaş jetleri verilip verilmeyeceği de soruldu. Blinken yanıt olarak "Verileceğine inanıyorum. Odaklandığımız konu bu jetler verildiğinde yeterli eğitimlerin sağlanmış olması. Bu uçakların doğru ve akıllı şekilde kullanılacak olması." dedi.



Ukraynalı pilotları Ağustos ayında Danimarka'da 11 ülkeden gelen pilotların oluşturduğu bir takım eğitecek. Daha sonra pratik etme sahası da Romanya olacak.



Ukrayna F-16'ları uzun zamandır bekliyor ancak ABD Ulusal Güvenlik danışmanı Jake Sullivan bu konuda henüz son kararın verilmediğini aktardı. Sullivan'a göre karar alınsa bile uçakların uçurulabilmesi için gereken eğitim süreci 18 ay gibi bir zaman zarfı alacak.



ABD Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya şimdiye kadar 41 milyar dolarlık askeri yardım yaptı.