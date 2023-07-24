Samanyolu Haber /Dünya / 'Ukrayna işgal edilen alanın yüzde 50'sini geri aldı' /24 Temmuz 2023 21:10

'Ukrayna işgal edilen alanın yüzde 50'sini geri aldı'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kiev'in son derece zor mücadeleler gerektirse de geri kalan yerleri de almaya devam edeceğine inandığını belirtti

SHABER3.COM

Euronews'te yer alan habere göre Ukrayna ordusu Şubat 2022'den bu yana Rusya'nın işgal ettiği toprakların yüzde 50'sini geri aldı.

Geri alınan bölgeye ilişkin bu oranı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken  pazar günü CNN'e verdiği demeçte kaydetti ve Kiev'in son derece zor mücadeleler gerektirse de geri kalan yerleri de almaya devam edeceğine inandığını belirtti.

Sonuçları görmek birkaç ay sürecek

Blinken şunları söyledi:

"Henüz karşı atağın ilk günleri, haftalarındayız. Oldukça zor bir iş bu. Hemen birkaç hafta içerisinde sonuç almayı beklemek gerçekçi değil. Daha ziyade birkaç ay sürecek."

Geçtiğimiz ay Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenskiy de Rus birliklerinin geri püskürtme hızının "arzu edilenden daha yavaş olduğunu" söylemişti.

Ukrayna son olarak güneyde bazı köyleri geri aldı ve doğuda harap olmuş Bahmut şehrinden Rusları çıkardı. Ancak o zamandan bu yana Rus hatlarında büyük bir gerileme yaşanmış değil.

Blinken'a Ukrayna'ya F-16 savaş jetleri verilip verilmeyeceği de soruldu. Blinken yanıt olarak "Verileceğine inanıyorum. Odaklandığımız konu bu jetler verildiğinde yeterli eğitimlerin sağlanmış olması. Bu uçakların doğru ve akıllı şekilde kullanılacak olması." dedi.

Ukraynalı pilotları Ağustos ayında Danimarka'da 11 ülkeden gelen pilotların oluşturduğu bir takım eğitecek. Daha sonra pratik etme sahası da Romanya olacak.

Ukrayna F-16'ları uzun zamandır bekliyor ancak ABD Ulusal Güvenlik danışmanı Jake Sullivan bu konuda henüz son kararın verilmediğini aktardı. Sullivan'a göre karar alınsa bile uçakların uçurulabilmesi için gereken eğitim süreci 18 ay gibi bir zaman zarfı alacak.

ABD Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya şimdiye kadar 41 milyar dolarlık askeri yardım yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Ukrayna işgal edilen alanın yüzde 50'sini geri aldı' Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:17:30