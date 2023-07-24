Benzin tankeri patladı! Çok sayıda ölü var

Sözcü'de yer alan habere göre Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Ondo Müdürü Ezekiel Sonallah, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Odigbo bölgesinde benzin taşıyan tankerin kaza yaptığını, bazı kişilerin de tankerdeki yakıtı çalmaya çalıştığını belirtti.



Sonallah, bu sırada meydana gelen patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.



Ezekiel Sonallah, olayda yaşamını yitirilenlerin kimliklerinin ileri derecede yanıklar nedeniyle tespit edilemediğini aktardı.



ULUSAL BASIN: 20 ÖLÜ



Öte yandan, ulusal basında çıkan haberlerde, olayda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.



Nijerya’da halkın, tanker kazalarının ardından yakıt çalmak için aracın etrafında toplanması sık sık ölümle sonuçlanıyor.

