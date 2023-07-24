Samanyolu Haber /Dünya / Ülkenin yarısından fazlasını terörist olarak görmekten vazgeçin /24 Temmuz 2023 21:00

Ülkenin yarısından fazlasını terörist olarak görmekten vazgeçin

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye’nin vize serbestisi konusunda hiçbir ilerleme kaydedememesinin nedeninin “altı kritere uyulmaması” olduğunu söyledi. Türk hükümetinin de bu durumun farkında olduğunu belirten Amor, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin HDP ile ilgili kararlarına uyulmalı, gazeteciler serbest bırakılmalı ve ülkenin yarısından fazlasının terörist olarak görülmesinden vazgeçilmeli.” dedi.

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Zaman Avustralya'da yer alan habere göre Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye’ye yönelik vize serbestisi sağlanmasının 6 kritere bağlı olduğunu belirterek, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin HDP ile ilgili kararlarına uyulmalı, gazeteciler serbest bırakılmalı ve ülkenin yarısından fazlasının terörist olarak görülmesinden vazgeçilmeli” dedi.

Nacho Sanchez Amor, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından yeniden gündeme gelen Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Gerçek Gündem’den Melisa Gülbaş’a konuşan Amor, Türkiye’nin mevcut sistemde AB’ye yaklaşmasının zor olduğunu söyledi. Amor’a göre mevcut durumda Türkiye’nin reformları AB’ye katılım süreci için yeterli değil. Amor, “Benim fikrim ilişkimizin ana çerçevesi olan katılım sürecinin bir süre daha devam etmeyeceği yönünde” diye konuştu.

Gidişatı tersine çevirmenin Erdoğan’ın elinde olduğunu ifade eden Amor, şunları ekledi: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin HDP ile ilgili kararlarına uyulmalı, gazeteciler serbest bırakılmalı ve ülkenin yarısından fazlasının terörist olarak görülmesinden vazgeçilmeli. Katılım sürecini yeniden rayına oturtmak için samimi bir istek görmeliyiz. Sadece kağıtlar, reformlar veya eylem planları istemediğimize dair sinyaller bekliyoruz. En başından beri söylediğim şeyi tekrar ediyorum, benim okuduğum tek belge mahkeme kararları. Ben sadece mahkeme kararlarına bakıyorum.”

Habere göre, Amor, Türkiye’nin vize serbestisi konusunda hala hiçbir ilerleme kaydedememesinin nedeninin ‘altı kritere’ uyulmaması olduğunu kaydetti. Amor’a göre Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik konusunda uyması gereken 6 kriter ise “terörle mücadele yasası (değişiklik)”, “yolsuzlukla mücadele”, “Europol ile işbirliği”, “kişisel verilerin korunması”, “AB üyeleri ile adli yardımlaşma” ve “geri kabul anlaşması” olarak sıralanıyor. Amor, bu kriterlere uyum konusunda da “Bin kere tekrar ediyorum. Eğer AB’yi istiyorsanız 6 kritere uymak zorundasınız. Bunu Türk hükümeti de çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.
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