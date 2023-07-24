Samanyolu Haber /Gündem / Tarkan’dan Akbelen direnişçilerine destek /24 Temmuz 2023 22:37

Tarkan’dan Akbelen direnişçilerine destek

Megastar Tarkan, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanlarında kıyıma direnen köylülere ve çevrecilere destek verdi. “#AkbeleneDokunma”, “#DoğayaDokunma” etiketleriyle sosyal medyadan paylaşım yapan Tarkan, “Rant için ormanlar kesilmeye devam ediliyor. Aklım almıyor. Ne için? Para için. Doyun artık. Doğayı rahat bırakın artık” ifadelerini kullandı.

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Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Akbelen ormanlarında kıyıma direnen köylülere ve çevrecilere destek çağrısı yaptı.

“DOYUN ARTIK”

Tarkan, paylaşımında “İklim krizi her gün daha şiddetlenirken, bize kırmızı alarmlar verirken, dünya her gün daha yaşanmaz bir yere dönüşürken rant için ormanlar kesilmeye devam ediliyor. Aklım almıyor. Ne için? Para için. Doyun artık. Doğayı rahat bırakın artık. Doğasına sahip çıkmaya çalışan bu güzel insanları da üzmeyin, mağdur etmeyin, duyun artık. #AkbeleneDokunma #DoğayaDokunma” dedi.
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