Samanyolu Haber /Gündem / Akbelen Ormanı'nda kömür madeni protestosuna müdahale: Gözaltılar var! /24 Temmuz 2023 16:53

Akbelen Ormanı'nda kömür madeni protestosuna müdahale: Gözaltılar var!

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı'nı yok edecek kömür madeni genişlemesine karşı direnen İkizköylü yurttaşlara jandarma müdahale etti. Müdahalenin ardından 8 kişi gözaltına alındı, 4 kişi yaralandı.

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Akbelen Ormanı'nda barikatı aşıp ağaç kesimini durdurmaya çalışan köylülere jandarma biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonrası biri Avukat İsmail Hakkı Atal olmak üzere en az 8 kişi gözaltına alındı.

YARALILAR VAR
Ayrıca müdahalede 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi devam ediyor.

Doğa Nöbeti’nin ikinci yılına girmesinden kısa bir süre sonra bugün, sabaha karşı 05.30’da bölgeye çok sayıda Jandarma ekibi ve TOMA sevk edildi. 

RİZE'DE İPTAL EDİLMİŞTİ
Rize'nin İkizdere ilçesinde Reis Holding, geçen aylarda Dereköy bölgesinde Hidroelektrik Santral Projesi (HES) yapmaya çalışmış, ancak halkın tepkisi üzerine HES projesi iptal edilmişti.

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