Samanyolu Haber /Gündem / A Haber’den 'merdiven' kumpası: Kılıçdaroğlu'ndan tepki /13 Eylül 2023 09:11

A Haber’den 'merdiven' kumpası: Kılıçdaroğlu'ndan tepki

A Haber tarafından İstanbul metrolarındaki yürüyen merdivenlere yapılan kumpasa tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'İstanbul’a olan ihanetiniz nasıl sürüyor, gözlerinizle görün' dedi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul metrolarındaki yürüyen merdivenlere dönük sabotaj gerçekleştiren bir grup gencin, çıkışta bekleyen A Haber kameralarına verdiği röportajın görüntülerini yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB’nin yayınladığı videoyu alıntılayarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Bir insan eğer ahlaklı ise önce mücadelesinde yiğit olur. Bu alçaklık İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne değil, öncelikle yaşlı, engelli vatandaşlarımıza sabotajdır. Ama derler ya, balık baştan kokar. Çürümüşlüğün bir örneği de bu işte.

Eğer bir skandal arıyorsanız, kendi belediyelerinizin çöplüğe çevirdiği ilçeleri ziyaret edin. İstanbul’a olan ihanetiniz nasıl sürüyor, gözlerinizle görün. Seçimi yalan, dolan, iftira veya böyle ahlaksızlıklarla kazanacağınızı sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz”
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