Samanyolu Haber /Spor / A Milli Takım nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimal ve muhtemel rakipler /26 Haziran 2024 18:12

A Milli Takım nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimal ve muhtemel rakipler

Türkiye A Milli Futbol Takımı, bugün EURO 2024 F Grubu'nda son maçına çıkacak. Çekya ile kozlarını paylaşacak olan millilerimiz hangi ihtimallerde gruplardan çıkacak ve muhtemel rakipleri kim olacak? İşte ayrıntılar...

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Almanya'nın ev sahipliğindeki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabında son maçlar devam ediyor.

A,B,C ve D gruplarında maçlar tamamlanırken Almanya, İsviçre, İspanya, İtalya, İngiltere, Danimarka, Avusturya ve Fransa son 16 biletini aldı.

EURO 2024'te şu ana kadar alınan sonuçlara göre İsviçre-İtalya ve Almanya-Danimarka eşleşmeleri kesinleşti.

SIRALAMA İHTİMALLERİ
Türkiye, bugün Çekya'dan puan alması halinde grubunu ikinci sırada bitirecek. A Milli Takım Çekya'ya kaybeder, Gürcistan da Portekiz'i yenerse Türkiye turnuvaya veda edecek. Türkiye'nin Çekya'ya kaybettiği, Portekiz'in de Gürcistan'dan puan aldığı senaryoda ise A Milli Takım grubu üçüncü sırada bitirecek.

A Milli Takım, Çekya'ya 2 veya daha az farklı bir skorla kaybetmesi durumunda EURO 2024'e devam etme şansı bulunuyor ancak farkın 3 veya üzerinde olması halinde Türkiye EURO 2024'e veda edecek.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
A Milli Takım, F Grubu'nu ikinci sırada tamamlarsa D Grubu'nun lideri Avusturya ile eşleşecek. Türkiye, grupta üçüncü olursa İspanya ya da İngiltere'yle son 16 turunda karşılaşacak.
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