Kenya'daki vergi protestolarında ölü sayısı artıyor!

Kenya'da hükümetin vergilerin artırılması yönündeki adımına karşı sokaklara çıkan binlerce kişi, eylemlerini sürdürüyor. Dün düzenlenen eylemlerde polisin saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği açıklandı. Kenya Tabipler Birliği Başkanı Simon Kigondu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını söyledi.







20 YARALININ DURUMU AĞIR





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kigondu, hükümetin vergi düzenlemesine karşı çıkan ve meclis binasına giren göstericilere polisin ateş açması sonrası başkent Nairobi başta olmak üzere ülke genelinde çıkan olaylarda ölü sayısının 23'e yükseldiğini belirtti. Çok sayıda kişinin yaralandığı gösterilerde en az 20 yaralının durumunun ağır olduğu, birçok kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.





Öte yandan Kenya Hukuk Cemiyeti avukatı Chrysostom Xavier Akhaabi, ordunun göstericilere 'orantısız müdahale ettiği' gerekçesiyle Kenya Savunma Bakanı Aden Duale hakkında dava açtı.





RUTO'DAN 'SERT YANIT' SÖZÜ





Devlet Başkanı William Ruto, yaklaşık 2 yıl önce, işçilerin ve yoksul kesimlerin de desteğini alarak seçilse de o günden bu yana geçen süreçte Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kurumların bütçe açığının kapatılması yönündeki talepleri ve halkın içinde bulunduğu hayat pahalılığı krizi ile karşı karşıya kaldı. Çok sayıda vergi artışı içeren ve bu nedenle eleştirilen mali yasa tasarısına karşı protestolar günlerdir devam ediyor. Hayat pahalılığının etkisini artırdığı ülkede son vergi artışları toplumdaki tepkileri daha da yükseltmişti.

Ancak Salı günü milletvekillerinin değiştirilmiş bir tasarıyı geçirmesiyle bu gerginlik tırmandı.





Ruto, "şiddet ve anarşi" olarak adlandırdığı duruma sert bir yanıt sözü verdi. "Barışçıl protestocularmış gibi davranan suçluların halka, onların seçilmiş temsilcilerine ve anayasamız kapsamında kurulmuş kurumlara karşı teröre yönelmesi ve ceza almamayı beklemesi ne doğru, ne de akla yatkındır" dedi.