Trump şokta! Ön seçimlerde 3 eyalette büyük darbe yedi!

ABD'de kasım ayında gerçekleşecek Kongre seçimlerinin öncesinde dört eyalette yapılan ön seçimlerin sonuçları belli oldu. New York'ta İsrail yanlısı AIPAC'nin etkisi öne çıkarken, Colorado, Utah ve Güney Carolina'da eski Başkan Trump'ın desteklediği adayların yenilmesi siyasi gündeme oturdu.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre New York'ta, İsrail yanlısı AIPAC tarafından desteklenen aday George Latimer, "The Squad" grubunun üyesi Jamal Bowman'ı yendi. AIPAC'nin Bowman'ın seçimi kaybetmesi için 15 milyon dolar bağış yaptığı belirtildi.



Colorado, Utah ve Güney Carolina'da eski Başkan Trump'ın desteklediği adaylar rakiplerine karşı yenildi. Bu durum "Cumhuriyetçi Partinin başkan adayının ön seçimlerde darbe yediği" şeklinde değerlendirildi.



Colorado'da Lauran Boebert, Cumhuriyetçi Parti'deki en ateşli Trump savunucularından biri olarak öne çıkarken, eyaletin 5. bölgesinde Trump'ın desteklediği aday Dave Williams seçimi kaybetti.



Utah'ta emekliye ayrılan Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney'nin koltuğu için Trump destekli aday Trent Staggs, rakibi John Curtis'e büyük farkla yenildi.



Güney Carolina'da da Trump'ın desteklediği aday Mark Burns, eyaletin Cumhuriyetçi Valisi McMaster tarafından desteklenen Sheri Biggs'e iki puan farkla kaybetti.