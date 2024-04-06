Samanyolu Haber /Gündem / AB, bir taraftan Rusya’ya yaptırım uyguluyor diğer taraftan LNG alımını artırıyor /06 Nisan 2024 12:59

AB, bir taraftan Rusya’ya yaptırım uyguluyor diğer taraftan LNG alımını artırıyor

AB, Rusya'dan ithal ettiği sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) miktarını artırdı. Avrupa Birliği Rus LNG’sine doğrudan yaptırım uygulamıyor.

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SAMANYOLUHABER.COM-MOSOVA


Avrupa Birliğinin Rusya'dan ithal ettiği sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) miktarı artarak, toplam ithalat içindeki payını onda birinden fazlasına yükseltti.

Reuters tarafından AB istatistiklerine, hesaplamalarına ve Kpler verilerine dayanılarak bildirilen haberde, Rus gazının payı, Ukrayna'ya Rus birliklerinin girişi sonrasında düşmesinin ardından yeniden artarak yüzde 15'e ulaştı.

Rus birliklerinin Ukrayna'ya girişi sonrasında boru hattı gazının payı yüzde 37'den yüzde 8,7'ye düştü.

Artıştaki etkenler arasında, Rusya'nın AB limanlarına 2023 yılında tedarik ettiği LNG miktarındaki artış olduğuna inanılıyor. Kpler verilerine göre, Rusya'nın AB limanlarına tedarik ettiği LNG miktarı 2023 yılında 15,6 milyon tondan fazla oldu. Bu, önceki yıllara göre artış gösterdi ve özellikle 2021 yılına kıyasla yüzde 37,7 daha fazla oldu.
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