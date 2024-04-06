Rusya’da baraj yıkıldı, şehir sular altında kaldı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA













Orsk belediye başkanı Vasily Kozupitsa, barajın tahliyeye dayanması gerektiği konusunda güvence vermesine rağmen şiddetli yağış ve baraj duvarının yıkılması sonucu Eski Şehir bölgesini sular altında bıraktı ve yaklaşık 11 bin kişinin yaşadığı 4 binden fazla ev sel sularından etkilendi.





Orsk yönetimi, barajın yıkılma tehdidi nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşları tahliye etmeyi başarmıştı. 200 bin nüfuslu şehir, 2014 yılında dolgu barajlarla koruma altına alınan Ural Nehri tarafından iki kısma ayrıldı. Tahliye çağrısından iki saat sonra, Orsk yönetimi 4,200'den fazla evin sular altında kaldığını bildirdi.





Sakinler, otobüslerle yerel okullardaki geçici konaklama merkezlerine tahliye edildi ve deniz araçlarıyla 50 kurtarıcı bölgede çalışmaya başladı. Orenburg bölgesi savcılığı, Orsk'un bazı bölgelerinden tahliye edilmesi gerektiğini açıkladı ve bölgede bir acil durum rejimi ilan edildi.