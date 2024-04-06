Samanyolu Haber /Gündem / “Keşke daha önce gelseydiniz” /06 Nisan 2024 15:09

“Keşke daha önce gelseydiniz”

Kaiserslautern Impuls Derneği’nin organize ettiği Ramazan iftarı misafirler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

SHABER3.COM

Nurullah Kaya 

Toplumun çeşitliliğine ve ortak değerlerine katkıda bulunmak amacıyla her yıl geleneksel olarak “Diyalog İftarı” etkinliği düzenleyen Impuls, bu yıl farklı alanlardan ve meslek gruplarından insanları bir araya getirerek, takdir toplayan bir program yaptı. Anadolu kültüründen izler taşıyan gecede Türk mutfağından eşsiz lezzetler servis edildi. Gecede Ramazan’ın ve orucun önemi anlatıldı. Dinlerin hoşgörü ve birlik içinde yaşayabileceği vurgulandı. Barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Ney ve kanun gibi Anadolu’yla özdeşleşen enstrümanlarla canlı müziğin seslendirildiği gecede Semazenin ortaya koyduğu performansta büyük beğeni topladı. Kaiserslautern için düzenlenen bu özel gecede, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıldı. Kur’an-ı Kerim ve ezanın okunduğu iftar programında Afrika’daki çeşme projesi için de bağış toplandı.


 İlk kez bir iftar programına katıldığını belirten Andreas Schafer, “Buraya gelirken çok heyecanlıydım. Hayatımda daha önce hiç Müslümanların bir iftarına katılmamıştım. Çok merak ediyordum ama şimdi büyük memnuniyetle buradan ayrılıyorum.” derken bir başka konuk Walter Bar, “Sizler keşke daha önce buraya gelseydiniz. Bu güzel birliktelikten ve buraya gelmekten çok mutluyum” ifadelerini kullandı. 
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