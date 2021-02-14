Samanyolu Haber /Dünya / AB’de aşı kararı /14 Şubat 2021 16:20

AB’de aşı kararı

Avrupa Birliği Sağlık Komiseri Stella Kiriakides, AB bloğunun corona virüsü aşısı için hızlı onay sistemi getireceğini açıkladı.Corona virüsü salgınını kontrol altına almaya çalışan Avrupa Birliği, corona virüsü aşısı için hızlı onay mekanizması getirme kararı aldı.

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Açıklamayı Bavyera’nın Augsburger Allgemeine gazetesine yapan AB Sağlık Komiseri Stella Kiriakides yaptı. Kiriakides, AB bloğunun mutasyona uğramış corona virüsü aşıları için hızlı onay mekanizması getireceğini duyurdu.

Kiriakides, “Mevcut corona virüsü salgınına karşı onay almış bir aşının mutasyona karşı yeniden geliştirilmesi durumunda en baştan sona kadar bir onay sürecine girmemesi gerekiyor. Böylelikle uygun aşıya daha hızlı onay verebiliriz” dedi.

AB içinde oluşturulan corona virüsüyle mücadele gücünde yer alan Kiriakides, “2021’in ilk çeyreğinde aşılama süreci yavaş ilerledi fakat ikinci çeyrekten itibaren AB ihtiyacı olan aşıya kavuşacak ve nüfusun yüzde 70’ine yetecek kadar aşı üretilecek” dedi.
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