AB’de aşı kararı

Açıklamayı Bavyera’nın Augsburger Allgemeine gazetesine yapan AB Sağlık Komiseri Stella Kiriakides yaptı. Kiriakides, AB bloğunun mutasyona uğramış corona virüsü aşıları için hızlı onay mekanizması getireceğini duyurdu.







Kiriakides, “Mevcut corona virüsü salgınına karşı onay almış bir aşının mutasyona karşı yeniden geliştirilmesi durumunda en baştan sona kadar bir onay sürecine girmemesi gerekiyor. Böylelikle uygun aşıya daha hızlı onay verebiliriz” dedi.





AB içinde oluşturulan corona virüsüyle mücadele gücünde yer alan Kiriakides, “2021’in ilk çeyreğinde aşılama süreci yavaş ilerledi fakat ikinci çeyrekten itibaren AB ihtiyacı olan aşıya kavuşacak ve nüfusun yüzde 70’ine yetecek kadar aşı üretilecek” dedi.