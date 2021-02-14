Diyanet’in Fethullah Gülen raporu üzerine önemli bir çalışma

İlahiyatçı yazar Dr. Ergün Çapan 'Diyanet’in Fethullah Gülen Raporu ve yapılan 'Cımbızlama Mühendisliği' ile ilgili üç yazılık bir makale dizisi kaleme aldı . Hafta Başında üç gün peş peşe bu yazı dizisini yayınladık.





Konunun biraz geri planına bakacak olursak Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün sosyal medyada eleştirilmesi ve emekli olmak zorunda bırakılmasına tepki göstermişti . Görmez Öztürk için 'Müslümanın görüş ve yaklaşımlarının “cımbızlama mühendisliği” yapılmadan ve Ehl-i Sünnet’in kriterleri ile değerlendirilmesi gerektiği söylemişti.





Öte yandan Kaderin garip bir diğer cilvesi de Sosyal Medyada 'linç!' edilen Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün de 17-25 Aralık'tan sonra yaptığı televizyon programlarında katıldığı konferanslarda, Hizmet Hareketine yönelik tekfîr (dinden çıktığına hükmedilmesi) ve tadlîl (dalâlet ve sapıklıkla suçlanması) iddialarında bulunması.







Açıklamalarıyla Mustafa Öztük'ü savunan Görmez'in bir dönem nasıl "cımbızlama mühendisi" yaptığını unutmuş gözüküyor.



İlgi gören yazı dizisi ile ilgili bir çok mesaj aldık. Dr. Ergün Çapan , Görmez döneminde iktidarın isteği Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde hazırlanan bu raporun ilmi anlamda bir analizi yapıyor. Ayrıca Yazarımız Fikret Kaplan'da bu yazı dizisinden yola çıkarak bir değerlendirme yazısı kaleme aldı.





Yazılan raporun nasıl bir metodla yazıldığını merak edenler için oldukça önemli bulduğumuz bu analize herkesin kolayca ulaşabilmesi için tek bir sayfada yayınlıyoruz .













