Afrin'de bombalı saldırı

Kuzey Suriye'de Türk Silahlı Kuvvvetleri'nin (TSK) 2018 yılı ocak ayında, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanları ile ortak düzenlediği operasyonla kontrol altına aldığı Afrin'de sık sık düzenlenen bombalı saldırılara bir yenisi daha eklendi.







TSK ve ÖSO'nun kontrolü altındaki Cinderes beldesinde meydana gelen saldırıda, bir aracı yerleştirilen bomba infilak ettirilirken can kaybının artmasından endişe ediliyor.





Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de TSK'nin Zeytin Dalı Harekatı adını verdiğive "PKK'nin Suriye uzantısı" ve "terör örgütü" olarak tanımladığı YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonla kontrol altına alınmıştı.