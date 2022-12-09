Samanyolu Haber /Dünya / AB’den Boğazlardaki tanker kriziyle ilgili açıklama /09 Aralık 2022 17:02

AB’den Boğazlardaki tanker kriziyle ilgili açıklama

Avrupa Komisyonu, petrol tankerlerinin Boğazlardan geçişte beklemesinin Rusya'ya yönelik taban fiyat uygulamasından kaynaklanmadığını, konuyu Türk yetkililerle görüştüklerini bildirdi.

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G7 ülkelerinin Rus petrolüne fiyat tavanı uygulaması 5 Aralık’ta başlarken, Türkiye Aralık başı itibarıyla Boğazlardan geçecek ham petrol yüklü tankerlerden, zarar tazmin poliçelerinin o geçiş için de geçerli olduğunu gösteren bir sigorta belgesi sunmasını istedi. Türkiye sigorta poliçesinin geçerli olduğunu belgeleyemeyen tankerlerin geçişine izin vermezken, Boğazlardan geçiş için bekleyen tankerlerin sayısı ve bekleme süresi de artmaya başladı.

Denizcilik acentesi Tribeca’nın verilerine göre İstanbul Boğazı’ndan geçmek için Karadeniz’de bekleyen petrol tankerlerinin sayısı 20’ye yükseldi.

E-posta ile Reuters’a açıklama yapan Avrupa Komisyonu sözcüsü, “Bu durumun sebebi, G7 ülkelerinin fiyat tavanı değil; zira uygulama kapsamınd, 5 Aralık’tan önce Rusya’dan satın alınan deniz yoluyla ihraç edilen petrole yönelik 45 günlük geçiş süresi mevcut” dedi.

G7’nin 19 Ocak’a kadar sürecek geçiş süresi boyunca Rusya’dan 5 Aralık’tan önce ihraç edilen petrole, fiyat tavanının üzerinde satın alınmış olsa dahi, sigorta gibi hizmetler sunulmasına izin verilecek.

Avrupa Komisyonu sözcüsü geçiş döneminden sonra Türk yetkililerin, tanker sigortalarını “aynen daha önce yaptıkları gibi” teyit edebileceklerini ekledi. Sözcü, “Konuyu netliğe kavuşturmak üzere Türk yetkililerle iletişim halindeyiz ve durumu çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Boğazlarda oluşan tanker kuyrukları uzarken Türk yetkililer dün, uygun sigorta belgeleri olmayan tankerleri Türk sularının dışında tutmaya devam edeceklerini ve kontroller için zamana ihtiyaç olduğunu açıklamıştı. 

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