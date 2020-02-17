Samanyolu Haber /Dünya / AB’den Suriye’ye yaptırım kararı! /17 Şubat 2020 21:24

AB’den Suriye’ye yaptırım kararı!

Avrupa Birliği (AB), Esad rejimine karşı yaptırımları genişletme kararı aldı. Bakanlar Konseyi, yaptırımları 8 iş adamı ve iki tüzel kişiliği de içine alacak şekilde genişletilmesine karar verdi.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB), Suriye rejimi ve destekçilerine karşı uyguladığı yaptırımları yeniden güncelledi.Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında ele alınan yaptırımların, 8 iş adamı ve iki tüzel kişiliği de içine alacak şekilde genişletilmesine karar verildi.

Yayınlanan kararda şu ifadelere yer verildi;

*Önde gelen iş adamlarının Esad rejimi ile bağları sayesinde büyük karlar elde ettikleri ve belirli önde gelen iş adamlarının ve devlet destekli şirket birliklerinin kamulaştırılmış araziler elde edilmesi, bu iş adamları ve birimler tarafından kamulaştırılmış mülklerin kullanımı da dahil olmak üzere Esad rejimini desteklemekte, bu yollarla rejimden faydalanmaktadırlar.

*31 Mayıs 2013 tarihli 2013/255 / CFSP Konsey kararını göz önünde bulundurarak, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’nin önerisini dikkate alarak yukarıda sayılan nedenlerle kısıtlayıcı önlemlere tabi olan gerçek ve tüzel kişiler veya organlar listesine sekiz gerçek kişi ve iki tüzel kişi eklenmiştir.

“EVLERE DÖNMELERİ ENGELLENİYOR”

Kararda ayrıca, “Esad rejimi tarafından Suriye’deki çatışma nedeniyle yerlerinden edilen kişilerden arazilerinin kamulaştırılması, bu kişilerin evlerine dönmelerini engelliyor” ifadesi kullanıldı.

Karar aynı gün resmî gazetede yayınlanarak, yürürlüğe girmiş oldu. Yapılan son güncelleme ile AB'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırım listesinde, 277 gerçek kişi ve 71 Tüzel kişi yer almış oldu.

Yaptırım listesinde yer alan kişiler AB ülkelerine giremiyor ve ticari haklardan mahrum tutuluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB’den Suriye’ye yaptırım kararı! Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:22:33