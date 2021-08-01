Samanyolu Haber /Dünya / AB’den Türkiye’ye destek mesajı /01 Ağustos 2021 17:12

AB’den Türkiye’ye destek mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin yangın felaketiyle mücadele eden Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Türkiye birkaç ilde süren orman yangınları ile mücadeleyi sürdürürken, dünyadan Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin güneyinde etkili olan orman yangınları nedeniyle mesaj yayınladı.

Borrell sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya ve çevresindeki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarıyla ilgili görüştüğünü söyledi.

AB’nin yangın felaketiyle ilgili Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirten Borrell, “Bu, iklim değişikliği risklerine maruz kalındığını gösterir. Türkiye'ye destek sağlamaya hazırız dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB’den Türkiye’ye destek mesajı Sonraki Haber >>

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Van'da yine sel

Van'da yine sel

Yangınzedeye de çay fırlattı

Yangınzedeye de çay fırlattı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Bamteli sohbetleri başladı

Bamteli sohbetleri başladı

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:39:53