AB kapılarını 54 ülkeye kapalı tutuyor

Avrupa Birliği (AB), 1 Temmuz'dan itibaren kapılarını birlik dışındaki ülkelere açmaya hazırlanıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya, Brezilya ve Katar vatandaşlarına bu kapsamda ziyaret izni verilmeyebilir.





euronews'in AB kaynaklarından edindiği bilgiye göre Brüksel'in hazırladığı ve kapıların hangi ülkelere açılmayacağını belirleyen listede ABD de bulunuyor. Henüz taslak halinde olan 54 ülkelik listede ayrıca vaka sayılarının yüksek olduğu Rusya ve Brezilya'nın yanı sıra Katar gibi ülkeler de var.





Euronews'e konuşan yetkililer Türkiye'ye kapıların açılıp açılmayacağı konusunun ise henüz netleşmediğini belirtiyor. Gelecek haftaya çarşamba açıklanması beklenen kesin liste için değerlendirmeler sürüyor.







Bu kapsamda eğer Türkiye'deki Covid-19 önlemleri yeterli görülmezse 1 Temmuz'da AB kapıları Türk turistlere de kapalı kalabilir.





'ABD'nin itibarına büyük bir darbe'





ABD'nin söz konusu listede yer aldığı bilgisi dün Amerikan basınına da yansımıştı. The New York Times, Amerikalı turistlerin AB'ye giremeyeceğini be bu yöndeki kararın "ABD'nin itibarına büyük bir darbe ve Başkan Trump'ın virüs ile mücadelesinin reddi" olacağını belirtmişti.





Koronavirüs salgınının bir süredir merkez üssü olan ABD'de son verilere göre 2,4 milyondan fazla vaka bulunuyor. Ülkede 123 binden fazla kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.