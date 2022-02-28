Samanyolu Haber /Dünya / AB kararlı: 'Ukrayna'ya askeri destek artarak sürecek' /28 Şubat 2022 19:25

AB kararlı: 'Ukrayna'ya askeri destek artarak sürecek'

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den kritik bir açıklama geldi. Borrell, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yapılan askeri desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

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AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna savaşında çok fazla sivil kayıp olduğunu söyledi. Borrell, Ukrayna'ya askeri desteğin süreceğini vurgulayan Borrell, Kiev'e istihbarat sağlamak için Madrid'e uydu merkezi kurduklarını belirtti.

Borrel'in açıklamasından satır başları şöyle;

Savaş bürokratik prosedürleri bekleyemez. Biz bu kurumsal engelleri çabuk aştık.Avrupa Birliği hızlı bir şekilde petrol ve doğalgaza olan bağımlılığı azaltmalı. Biz ona büyük bir fatura ödüyoruz ve o da ordusunu güçlendiriyor. Böylece Putin rejimi zarar görecek.

BU SAVAŞI PUTİN BAŞLATTI
Bu savaş Putin tarafından başlatıldı, etrafındaki oligarklar tarafından başlatıldı ancak Rus halkını bundan ayrı tutmalıyız. Buradaki en büyük hedeflerden biri kara parayla da savaşmak.

YAPTIRIMLARI UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ
İsviçre de bize katıldı, onların katılımı olmadan önlemlerimiz etkili olmazdı. Hem finansal olarak hem de yozlaşmayla mücadele ediyorlar. Yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz ancak ileride bu yozlaşmayla nasıl mücadele ederiz bunu da hesaba katmalıyız.

MOLDOVA'YA BASKI ARTACAK
Çarşamba günü Moldova’ya gideceğim ve Ukrayna halkıyla bir araya geleceğim. Oraya sığındılar ve yardıma ihtiyaçları var. Moldova Rusya baskısının artacağı ülkelerden biri olacak.
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