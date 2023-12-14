Samanyolu Haber /Gündem / AB liderleri, Türkiye tartışmasını Mart 2024’e erteledi /14 Aralık 2023 11:52

AB liderleri, Türkiye tartışmasını Mart 2024’e erteledi

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanlarının bugün başlayacak ve 2 gün sürecek liderler zirvesinde Türkiye konusunu tartışmayacakları, AB-Türkiye ilişkilerin gelecek yıl etraflıca masaya yatırılacağı öğrenildi.

SHABER3.COM



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, AB Konseyi, liderler zirvesinin gündemini hazırlarken, Türkiye konusunu tartışma gündeminden çıkardı.

Liderlerin bu toplantıda, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in hazırladığı, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğine ilişkin yeni öneriler içeren raporunu da ele almaları bekleniyordu.

Ancak AB yetkilileri, uluslararası alandaki son gelişmeler nedeniyle, Türkiye konusunun bu hafta yapılacak zirvenin tartışma gündeminde yer almayacağını kaydettiler.

Üst düzey bir AB diplomatı, “Uluslararası gündemdeki diğer konular nedeniyle AB Konseyi, Türkiye konusunu bu zirvede tartışma gündemine dahil etmeyeceklerini bizlere iletti. Büyük ihtimalle Türkiye konusu daha sonraki AB zirvelerinin birinde, çok büyük ihtimalle de Mart 2024’te yapılacak zirvede tartışılacak” dedi.

Diplomat bununla birlikte, Borrell’in hazırladığı rapora, bu rapordaki tespit ve önerilere, Aralık zirvesinin sonuç bildirgesinde atıfta bulunulmasını beklediklerini vurguladı.

Borrell’in geçen ay kamuoyuna açıkladığı 17 sayfalık raporda, son dönemde yaşanan yumuşamaya karşın AB-Türkiye ilişkilerindeki kırılganlığın sürdüğü belirtilmiş; bununla birlikte diyaloğun geliştirilmesi, Gümrük Birliği’nin modernleştirilmesi görüşmelerinin başlatılması önerilmişti.

'Türkiye'nin kolay bir ortak olmadığı gerçeği ortada'
Alman hükümet kaynakları, Borrell’in raporunu büyük memnuniyetle karşıladıklarını; bu rapor ışığında, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda, stratejik bir tartışmayı önümüzdeki haftalarda sürdüreceklerini dile getirdiler.

Üst düzey bir Alman diplomat, “Elbette Türkiye'nin kolay bir ortak olmadığı gerçeği ortada. Ama bizim için önemli bir ortak olmaya devam ediyor. Borrell’in raporu, çok net ve objektif bir şekilde ilişkilerdeki mevcut durumun fotoğrafını ortaya koyuyor. Öneriler bölümünde de son derece yapıcı bir yaklaşım var. Bunları önümüzdeki dönemde tartışmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AB zirvesinin, Ukrayna’ya yapılacak mali yardımlar, Ukrayna ile AB müzakerelerinin başlaması konularında, hararetli tartışmalara sahne olması bekleniyor.

AB içinde Almanya, Polonya ve Baltık ülkeleri, Ukrayna ile tam üyelik müzakerelerinin başlamasını savunuyor.

Özellikle Macaristan’ın buna itirazları devam ediyor. Macar hükümetinin, Ukrayna’ya 2024-2027 dönemi için 50 milyar euroluk yardım yapılması konusunda da çekinceleri bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB liderleri, Türkiye tartışmasını Mart 2024’e erteledi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:35:40