Samanyolu Haber /Gündem / Motokuryeyi öldüren Shekh Mohamud Türkiye'de yargılanacak mı? /14 Aralık 2023 12:22

Motokuryeyi öldüren Shekh Mohamud Türkiye'de yargılanacak mı?

Motokuryeye arkadan çarparak ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un serbest bırakılıp Türkiye'den kaçmasına kamuoyunda tepkiler çığ gibi büyürken Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud 30 Kasım'da İstanbul Fatih'te seyir halindeki motokurye  Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne sebep olmuş ancak Göçer henüz hastanedeyken serbest bırakılarak yurtdışına kaçmıştı.

Motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybetmesinin ardından kamuoyunda büyük tepki çeken Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılama sürecinin yakın zamanda başlayacağını söyledi.

Tunç, şunları kaydetti: "Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Yakın bir süreçte yargılama süreci başlayacak. Somali makamları ile  görüşme halindeyiz."

CUMHURBAŞKANI BABASI İLK KEZ KONUŞTU
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ise motokuryeyi öldüren oğlu hakkında ilk kez konuştu.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlunun kaza sonrasında Türkiye'den kaçmadığını, iş için ülkesine dönmesi gerektiğini söyledi.

Şeyh Mahmud, "Bu bir kazaydı. Kaçmadı. Bu olayla ilgili bir avukat tuttu. Ve hakkında bir yakalama kararı yoktu" dedi.

DÖN TAVSİYESİ VERMİŞ
Oğlunun Türkiye ile bağlantısının sürdüğünü belirten Şeyh Mahmud, kendisine geri dönüp yargıya teslim olması tavsiyesinde bulunduğunu belirterek "Geri dönüp adalete teslim olmasını söylüyorum. Ama sonuçta o bir yetişkin ve bu onun vereceği bir karar. Ben dönmesi tavsiyesinde bulunuyorum" dedi.

Kazada yaşamını yitiren 38 yaşındaki motokurye Yunus Emre Göçer'in ailesine başsağlığı dileklerini ileten Somali Cumhurbaşkanı, "Kendilerine nasıl ulaşabileceğimi bilmiyorum. Sizin vesilenizle başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kayıplarının acısını paylaşıyoruz. Kayıpları için üzgünüz" dedi.

NE OLMUŞTU?
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım'da motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ağır yaralanmasına neden olmuş, olay sonrasında polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldükten sonra akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.

Mahmud 2 Aralık'ta havayoluyla Türkiye'den ayrılırken 38 yaşındaki Göçer 6 Aralık günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliye yönelik  suç unsuru "taksirle yaralama"dan "taksirle ölüme sebebiyet verme"ye dönüşürken hakkında yakalama kararı 8 Aralık'ta çıkarıldı.
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