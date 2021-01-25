Samanyolu Haber /Gündem / AB, Moskova’ya yönelik yeni yaptırımları görüşüyor /25 Ocak 2021 18:36

AB, Moskova’ya yönelik yeni yaptırımları görüşüyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Rus muhalif Aleksey Navalny'nın gözaltına alınmasından sonra Moskova’ya yönelik yeni yaptırımları görüşmek üzere Brüksel’de toplandı.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığındaki toplantıda, yeni dönemde ABD ile ilişkiler ve AB'nin satın alacağı Covid-19 salgınına karşı geliştirilen aşıların dağıtımı da ele alındı. Aşının düşük gelirli ülkelerle paylaşılması, salgınla mücadele kapsamında ülkelerin uyguladığı seyahat kısıtlamaları gibi tedbirlerin koordinasyonu da masaya yatırılan konular arasında yer aldı.

Rusya’ya yaptırımlar

Toplantı öncesi basına konuşan bazı AB ülkeleri bakanları, Rus muhalif Aleksey Navalny'nın gözaltına alınması ve son gösterilerinin sert bir şekilde bastırılmasının ardından Rusya’ya yönelik daha sert mesajlar gönderilmesini istedi.

Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalny’nın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlemişti.

Polisin göstericilere zaman zaman sert müdahalelerde bulunduğu ülke çapındaki gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Ülkedeki insan hakları örgütleri, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
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