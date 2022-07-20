Samanyolu Haber /Dünya / AB, Rusya'dan altın ve mücevher alımını yasakladı /20 Temmuz 2022 19:41

AB, Rusya'dan altın ve mücevher alımını yasakladı

Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini onayladı. Rusya'dan altın ve mücevher ithalatı yasaklandı.

AB, Rusya'dan altın ve mücevher alımını yasakladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'ya uyguladıkları yaptırımları genişletmeye devam ediyor. AB, altın ve mücevher ithalatına yasak getiren yeni yaptırım paketini onayladı.

Yeni tedbirler, AB yaptırımlarını G7 ülkeleri ile uyumlu hale getirecek. Mevcut yaptırımların uygulanmasını güçlendirecek ve yasal boşlukları dolduracak. 

AB Dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke temsilcilerinin Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin onaylandığı, bu tedbirlerin yarın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceğini açıkladı. 

Pakete göre, bazı Rus yetkililer ve kurumların mal varlıkları dondurulacak. Yaptırım listesine eklenecek kişilere seyahat yasağı uygulanacak. Daha önce uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılan Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın varlıkları dondurulacak. Uygulanan yaptırımların dünya çapında gıda ve enerji güvenliğini tehlikeye atmaması sağlanacak.

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